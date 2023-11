No Paraná, Polícia Civil prende três homens envolvidos no "Jogo do Tigrinho"

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu três homens, de 34, 27 e 23 anos, na manhã deste domingo (19), durante uma operação contra um grupo criminoso responsável por lesar vítimas através de jogos de azar. Eles utilizavam caça-níquel eletrônico para enganar pessoas em todo o país.





Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em Piraquara, Curitiba e Pinhais.

Publicidade

Publicidade





Foram apreendidos carros e motos de luxo, US$ 3,2 mil, R$ 700, seis celulares, duas armas de fogo e um tablet.





As investigações ocorreram de forma conjunta entre a Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor e a Delegacia de Estelionatos da PCPR.

Publicidade





As diligências apontaram que o link da plataforma utilizada, disponibilizado pelos indivíduos, direcionava os usuários para apostas online no apelidado “Jogo do Tigrinho”.





Também por meio de plataformas, os suspeitos davam dinheiro como incentivo para a participação das vítimas.

Publicidade





CAÇA-NÍQUEL





“Após a divulgação e ingresso da vítima no site, eles ficavam com um percentual das apostas e, consequentemente, aumentavam o número de seguidores nas redes sociais. A engenharia social utilizada pelos criminosos funciona como o caça-níquel, pois a possibilidade de a vítima ganhar é pequena, lesando essas pessoas”, afirma o delegado da PCPR Adriano Chofi.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: