No Paraná, Polícia Federal, Polícia Militar e Força Aérea prendem homem por tráfico internacional de drogas

Uma ação integrada entre a PF (Polícia Federal), a FAB (Força Aérea Brasileira) e a PM-PR (Polícia Militar do Paraná) gerou a apreensão de drogas após pouso forçado de uma Aeronave. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (4).





Um caça da FAB acompanhava uma aeronave que ingressou no espaço aéreo brasileiro de forma irregular. O avião fez um pouso forçado em uma pista rural no município de Tuneiras do Oeste/PR, e os tripulantes incendiaram o avião para eliminar vestígios.

