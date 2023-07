FAB identifica aeronave suspeita no Oeste do Paraná; piloto incendiou avião e fugiu

A FAB (Força Aérea Brasileira) identificou uma aeronave suspeita na região oeste do Paraná, na manhã desta terça-feira (4). A aeronave de pequeno porte, de modelo PA-28, foi localizada no contexto da Operação Ágata Conjunta Sul, por volta das 8h.





Conforme a FAB, o avião entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização e plano de voo. As aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano e o avião radar E-99, da FAB, foram os responsáveis para monitorar a aeronave suspeita.

Os pilotos de defesa aérea seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro. A aeronave foi classificada como suspeita, de acordo com o Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004.





De acordo com a FAB, o piloto da aeronave pousou em uma pista de Tuneiras do Oeste, incendiou o avião e fugiu do lado antes da chegada dos agentes policiais. A Operação Ágata Conjunta Sul é feita em coordenação com a Polícia Federal e apoio da Polícia Militar do Paraná.

Essa é a maior ação de combate aos crimes transfronteiriços, em 2023. A operação começou em 1º de julho na região Sul do Brasil. A ação é um trabalho interagências, coordenada pelo Ministério da Defesa, e com a atuação da Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, ABIN, IBAMA, Anvisa, ICMBio, ANATEL, Secretarias de Segurança Pública, Polícias Militares, Polícias Civil, Corpo de Bombeiros Militares e das Secretarias de Agricultura dos Estados da Região Sul do País, bem como de outros órgãos de fiscalização federais, estaduais e municipais.





A iniciativa tem como objetivo a realização de ações preventivas e repressivas, na fronteira terrestre e marítima, contra delitos transfronteiriços e ambientais em coordenação com órgãos de segurança e de fiscalização federais e estaduais. (Com informações da Força Aérea Brasileira)