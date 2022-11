Paraná tem 36 pontos de bloqueios em rodovias estaduais e 18 em vias federais na tarde desta quarta

A PM (Polícia Militar) do Paraná afirma que haviam 36 pontos de bloqueios parciais nas rodovias estaduais até as 15h desta quarta-feira (2), terceiro dia de protestos contra o resultado das urnas par a eleição presidencial de domingo (30). A corporação informou que não havia registro de fechamentos totais e que seguia operando para a liberação total das vias de responsabilidade do governo estadual.





Nas rodovias federais que cortam o Estado, manifestantes bloqueiam totalmente três trechos e fecham parcialmente outros 18, de acordo com levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgado às 15h30.

A PM afirma que já desbaratou 40 bloqueios. Foram confeccionados 73 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças – 34 líderes foram identificados. Também emitiu 20 notificações de trânsito de veículos relacionados aos bloqueios das vias e fez, até o momento, duas escoltas de caminhões, sendo uma de alimentos perecíveis e outra de combustíveis.





O Corpo de Bombeiros precisou atuar em 25 situações para apagar focos de incêndio e remoção de objetos desde a segunda-feira (31), primeiro dia das manifestações em rodovias paranaenses. A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de dois locais de bloqueio.

No total, foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.





A PM ressalta que “está cumprindo integralmente as determinações judiciais a fim de reestabelecer, o mais breve possível, a normalidade nas rodovias que cruzam” o Paraná. A corporação também informou que não vai mais divulgar pontos de bloqueios nas vias do Estado.

