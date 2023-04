Paranaense é detido na PR 445 ao levar caminhão recheado de cigarros do Paraguai para SP

Um homem de 43 anos, morador de Altônia (PR), foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) com um caminhão carregado com cerca de 200 mil maços de cigarros trazidos do Paraguai, por volta das 6h desta terça-feira (18). Os agentes desconfiaram da atitude do motorista, que conduzia um caminhão baú pela PR 445 e fez uma manobra brusca ao perceber a aproximação da viatura.





De acordo com a PRF, o motorista, ao ser abordado, disse que o caminhão estava carregado com 400 caixas de cigarros – onde estavam acondicionados os 200 mil maços – e que pegou o caminhão carregado em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) para levá-lo para São Paulo (SP).