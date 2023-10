PF prende acusado de vender imagens de abuso sexual infantil que extorquia clientes em Londrina

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação Anima Mercator em combate a venda de imagens de abuso sexual infantil. A ação é parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com abuso sexual infantil em Londrina e região.







Conforme a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Londrina, no conjunto Vivi Xavier, na zona norte, e outro em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).





Durante o cumprimento do mandado em Londrina, o alvo das buscas tentou empreender fuga, pulando muros e telhados dos imóveis vizinhos, mas foi capturado pelos policiais federais em seguida. A PF localizou no celular e computadores do investigado provas dos crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil.

O homem, 22, além dos crimes já mencionados, enviava um vírus de computador junto com as imagens, que invadia o celular do comprador do material ilícito e o filmava quando acessava as imagens de abuso sexual infantil. Com o vídeo do comprador assistindo os arquivos de imagens e vídeos, o preso extorquia o comprador, exigindo dinheiro em troca de não divulgar as imagens capturadas pelo programa espião. Os pagamentos eram feitos por pix ou criptomoedas e passavam por um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, para esconder sua origem ilícita.





Em Siqueira Campos, outro suspeito, de 18 anos, admitiu ter comprado as imagens de abuso sexual infantil do alvo de Londrina e ter sido extorquido por ele a abrir uma conta bancária e criar um pix para que o preso londrinense recebesse os valores referentes a venda de arquivos com abuso sexual infantil. Foram apreendidos celular e computador do investigado.





Nenhum dos investigados possuía antecedentes criminais.





O alvo de Londrina foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Federal para procedimentos de policia judiciária e está à disposição da Justiça Federal de Londrina. Todos os equipamentos eletrônicos apreendidos serão períciados.