PF prende dois suspeitos de aplicar golpes em atendimentos eletrônicos da Caixa em Curitiba

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, na manhã de domingo (26), dois suspeitos de aplicarem golpes em caixas eletrônicos nas agências da Caixa Econômica Federal, em Curitiba e região metropolitana. No golpe, os criminosos inseriam um dispositivo que fazia o cartão da vítima ficar preso no caixa eletrônico de agências bancárias.







Quando o cartão do cliente da Caixa era inserido e ficava preso no terminal, o usuário do equipamento fazia ligação para um telefone falso que constava em um adesivo colado no próprio terminal em que se encontrava. Neste telefone, um falso funcionário da Caixa fingia realizar um atendimento, com objetivo de recuperar o cartão preso.

Publicidade





A PF identificou os suspeitos neste domingo e, no momento em que uma vítima estava em chamada com a falsa central telefônica da Caixa, realizou a prisão de ambos. No momento da prisão, um dos suspeitos já se encontrava com o cartão da vítima tentando efetuar um saque, em um caixa 24 horas dentro de um mercado próximo à agência da Caixa.

Os detidos foram indiciados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cujas penas podem chegar a 8 anos de reclusão.