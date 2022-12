PF prende suspeito de armazenar pornografia infantil em computadores em Londrina

A Polícia Federal de Londrina prendeu um suspeito e apreendeu mídias e celulares no bairro Aurora, na manhã desta quarta-feira (14), no âmbito da Operação Peregrino. O nome faz referência à ave de rapina que é o animal mais rápido do mundo.





O preso, um homem de 55 anos, trabalhador da construção civil, não possui antecedentes criminais, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina e, após ser interrogado, será encaminhado ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

O nome da operação é uma alusão metafórica à conduta investigativa policial que precisa ser ágil, rápida e certeira para selecionar e capturar alvos dessa natureza e faz parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina.





Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com reclusão de três a seis anos, além da multa.