PM encontra plantação de maconha nos fundos de uma casa em Cambará

A PM ( Polícia Militar) encontrou uma plantação de maconha nos fundos de uma casa em Cambará (Norte Pioneiro), no final da tarde desta quarta-feira (02). Um homem de 24 anos foi preso.





De acordo com o relatório da polícia, uma denunciante relatou que a casa abrigava diversos pés de maconha no quintal. Por volta das 17h30, uma equipe da PM se deslocou ao endereço indicado, na rua Antônio dos Anjos Filho. O morador foi encontrado e abordado em frente à casa, e não ofereceu resistência à entrada dos policiais no local. Os agentes foram até os fundos do imóvel e confirmaram que havia uma plantação com 12 pés de maconha, de diversos tamanhos.

Ainda segundo o relatório, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao pelotão da PM. Depois, ele foi levado ao pronto-socorro para confecção do laudo de lesão corporal e, mais tarde, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Os pés de maconha foram cortados e apreendidos.