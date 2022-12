PM impede furto de banco no Norte do Paraná; quatro suspeitos são detidos

Quatro pessoas foram presas durante uma tentativa de assalto a um no fim da noite desta segunda-feira (19), a uma agência bancária em São Jorge do Ivaí, na região de Maringá, no Norte do Paraná.





Segundo a Polícia Militar, após denúncias, foi feita uma varredura no interior da agência no momento em que três dos suspeitos executavam o furto de um caixa eletrônico. Uma quarta pessoa também foi detida, suspeita de ser o “olheiro” do grupo.





Todos foram encaminhados, com os objetos apreendidos, à Polícia Civil de Mandaguaçu.