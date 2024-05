Homem é preso por agredir e trancar esposa em casa em Apucarana

Um homem foi preso acusado de agredir e trancar sua esposa em casa no Distrito Vila Reis, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (20).





Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou os agentes e relatou ter tido uma discussão com o esposo no dia anterior. No momento da briga, o homem teria segurado os braços da mulher com força, causando escoriações em seu corpo.

Além disso, o acusado teria ameaçado a esposa, dizendo que iria matá-la caso ela saísse de casa. O homem teria, também, impedido a vítima de pegar o celular para pedir ajuda.





Na manhã da segunda-feira, então, o suspeito teria proibido a mulher de sair de casa para levar os filhos para a escola. No momento em que o homem saiu, a vítima viu a oportunidade para conseguir acesso a um celular e, com isso, ligar para a Polícia Militar.





Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.