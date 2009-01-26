PMs são acusados de maus-tratos em Londrina

O comando do 5º Batalhão da Polícia de Londrina instaurou sindicância para apurar agressões e maus-tratos de oficiais do Pelotão de Choque contra moradores do Conjuntos Nossa Senhora da Paz (leste), no último final de semana.

Cerca de 20 pessoas registraram queixa junto ao comando na tarde desta segunda-feira (26). "Eles xingaram e jogaram bombas", disse a dona de casa Gislaine Grazieli.

A desempregada Vera Segantin contou que seu filho de 9 anos recebeu tapas dos policiais. Já o pastor Claudinei dos Santos foi impedido de entrar em sua casa. "É um absurdo", comentou.





"Realmente houve uma operação neste final de semana na favela e recuperamos veículo roubado. Agora vamos apurar esses fatos", disse o tenente Gustavo Hauenstein. Em 30 dias um parecer será apresentado.

De antemão, o comando anunciou que não deixará de fazer operações na favela localizada próximo da empresa Bratac.



