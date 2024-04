Homem é preso em Jacarezinho por descumprir medida protetiva contra a irmã

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 39 anos, por descumprir uma medida protetiva contra a irmã, nesta quarta-feira (17), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

"A medida protetiva havia sido solicitada pela irmã do suspeito, de 25 anos, em 2023. Mesmo ciente da decisão judicial, o indivíduo continuou mantendo contato reiteradamente com a vítima", explica a delegada da PCPR Caroline Fernandes.





Com o descumprimento da medida, foi expedido um mandado de prisão em desfavor do suspeito, o qual foi cumprido pela equipe da Delegacia da Mulher do município na região da Vila Setti.

OPERAÇÃO MULHER SEGURA





As ações fazem parte da Operação Mulher Segura, da Secretaria da Segurança Pública, e têm como objetivo combater a violência doméstica contra as mulheres no Paraná. A ação conta com apoio de outras áreas do Governo Estadual e das demais forças de segurança do Paraná.

