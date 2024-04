Homens tentam assaltar vítimas, são flagrados pela polícia e acabam mortos em confronto no Jardim Bandeirantes

Dois homens acabaram mortos após tentarem assaltar vítimas e serem flagrados pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta quinta-feira (18).





Segundo os policiais militares, uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) fazia um patrulhamento pela rua Serra da Formosa quando avistou dois suspeitos armados em uma motocicleta. Os homens teriam descido da moto e apontado as armas para anunciar um assalto contra alguns pedestres que caminhavam pela via.

Os policiais, então, se aproximaram dos criminosos. Os suspeitos perceberam a presença dos agentes e liberaram as vítima. Nesse momento, a equipe policial deu voz de abordagem, que não foi obedecida, já que os homens apontaram as armas na direção dos agentes.