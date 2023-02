Polícia Ambiental de Londrina apreende 114 pássaros silvestres mantidos em cativeiro

O Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da 2ª Companhia de Londrina, apreendeu, nesta quarta-feira (22), 114 pássaros silvestres no Conjunto Parigot de Souza, na Zona Norte de Londrina.





A PM (Polícia Militar) recebeu uma denúncia por meio do 181 e enviou uma equipe até o local onde os animais eram mantidos em cativeiro de forma ilegal. Segundo os agentes, ao chegar à residência, era possível observar gaiolas penduradas na varanda.

O portão do imóvel se encontrava trancado e os policiais constataram que ninguém estava presente no local no momento. Com isso, a PM verificou que o denunciante informou outro endereço, próximo a este primeiro.





Os agentes se deslocaram até a residência e encontraram o homem que seria responsável pelo cativeiro de pássaros silvestres. O indivíduo confirmou à PM que não tinha a devida autorização para criar os animais, uma vez que sua licença foi bloqueada em 1992.

O homem cooperou com os policiais e permitiu a entrada dos agentes na residência. Com isso, a PM constatou a presença de pássaros em cativeiro em praticamente todas as dependências do imóvel.