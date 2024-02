Polícia apreende quase 100 kg de maconha em Jaguapitã

O BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) apreendeu, nesta terça-feira (20), 98,9 kg de maconha em um veículo que transitava pela PR-454, no município de Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina).







De acordo com os policiais, eles realizavam uma fiscalização de trânsito rodoviário na região quando um veículo Renault Logan fez uma manobra brusca e fugiu.



Momentos após, ao abordarem o veículo, os agentes verificaram que o condutor fugiu deixando a carga para trás. No interior do carro, foram localizados diversos tabletes de maconha, que foram recolhidos e levados à delegacia da região.

