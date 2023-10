Polícia Civil apreende chocolates roubados que eram vendidos em loja do camelódromo de Londrina

A Polícia Civil apreendeu, na segunda-feira (23), diversas caixas de chocolates provenientes de roubo que estavam sendo vendidos em uma loja no camelódromo de Londrina, no centro. Os produtos também vinham sendo anunciados por meio das redes sociais.





De acordo com o delegado Rafael Souza Pinto, da 10ª Subdivisão, os doces haviam sido levados no município de Ortigueira (Centro) no final de setembro.

“Segundo o motorista e o ajudante, eles pararam para dormir de madrugada em um posto de combustíveis e lá foram rendidos por dois homens armados, que os amarraram e o deixaram numa mata próxima ao município de Imbaú, levando o caminhão carregado”, destacou.





O baú foi localizado no dia 29 em Londrina e o caminhão na mesma data em Apucarana (Centro-Norte).

Durante a investigação, os policiais identificaram que o chocolate com a mesma marca do que havia sido roubado – e que é fabricado em Gramado, no Rio Grande do Sul – estava exposto numa loja do camelódromo que comercializa perfumaria, cosméticos e bebidas.





“Entramos em contato com o franqueado (na cidade), que informou que ele seria o único autorizado a distribuir chocolates desta marca em varejo”, explicou o delegado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: