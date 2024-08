Polícia Civil inicia ação para combater violência contra mulher com divulgação de sinal de socorro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) iniciou a Operação Shamar, que acontece durante o mês de agosto em todo o País e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em combate à violência contra mulher.





Durante o período, a PCPR vai intensificar as ações repressivas de combate à violência doméstica, com apoio das demais forças de segurança do Estado, além da divulgação do sinal de socorro, que pode ser utilizada pelas mulheres em situação de risco. Também serão realizadas ações educativas e de acompanhamento de medidas protetivas.

"A iniciativa é responsável por valorizar o combate e cuidado que devemos ter com as mulheres", afirma a delegada chefe da Divisão de Polícia Especializada da PCPR, Luciana Novaes.





GESTO EM TRÊS ETAPAS

O sinal de socorro, feito com as mãos, foi criado pela Canadian Women's Foundation, uma Organização Não Governamental de proteção a mulheres sediada no Canadá, em 2020. O gesto, feito em três etapas, é usado por mulheres em situação de risco. A vítima levanta a mão com a palma para fora, dobra o polegar e fecha os dedos sobre ele. A palma da mão deve apontar para a pessoa a quem se pede ajuda.

"Aproveitamos a Operação Shamar para divulgar o gesto, que pode ser feito pelas vítimas que precisam de ajuda quando estiverem em situação difícil, para que a população saiba que estão em risco, precisando de ajuda", explica a delegada.





O sinal é conhecido mundialmente e, após a abordagem, a pessoa que prestou ajuda pode telefonar para as forças de segurança. A PCPR vai entregar folders com o conteúdo durante ações realizadas no mês de agosto, além de distribuir em locais públicos.

SHAMAR





A operação recebeu o nome Shamar pela origem hebraica da palavra, que significa cuidar, guardar, zelar, vigiar ou proteger. A Polícia Civil ressalta que trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento de investigações.





COMO DENUNCIAR

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)