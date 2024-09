Polícia Civil prende homem acusado de estuprar menores de idade em Cornélio Procópio

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 27 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta terça-feira (11), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.





Conforme as apurações, a violência aconteceu entre os anos de 2019 e 2023, com vítimas menores de idade na época dos fatos.

"Assim que o mandado de prisão preventiva foi expedido, a equipe empreendeu diligências e constatou que o suspeito estaria na cidade de Cornélio Procópio", destaca Thais Orlandini, delegada da Polícia Civil.





O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS





Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.





A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.