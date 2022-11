Polícia Civil tenta identificar de quem seriam braços encontrados em estação de tratamento de esgoto em Londrina

A Polícia Civil investiga de quem seriam os dois braços humanos encontrados na estação de tratamento de esgoto da Sanepar na segunda (7) e terça-feira (8). Os membros superiores foram decepados por um objeto cortante - ou seja, não foram arrancados - e tinham tatuagens que podem auxiliar na identificação da pessoa, afirma João Reis, titular da Delegacia de Homicídios de Londrina.





Funcionários da estação de tratamento encontraram um braço humano esquerdo preso a uma grade de contenção na segunda-feira e outro, direito, na terça, e acionaram as autoridades competentes. A Polícia Militar resguardou o local até a conclusão do trabalho local da perícia e da Polícia Civil, que, agora, investiga o caso como homicídio.

De acordo com João Reis, as impressões digitais dos membros encontrados não têm registro na base de dados do Paraná - diferentemente do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), que é nacional, o RG (Registro Geral), que tem a identificação biométrica, é estadualizado.





Entretanto, há tatuagens em ambos os braços que podem ajudar na identificação. O membro esquerdo tem dois nomes gravados, Matheus (na face externa do antebraço) e Henrique (na face interna), além do que parece ser um dragão desenhado no braço.

Já no membro direito, o estado de decomposição prejudica a identificação das tatuagens, que necessitarão passar por análise pericial. Entretanto, segundo João Reis, foi possível identificar o desenho de uma casa com um farol, feito de forma rudimentar - as outras imagens estão mais deterioradas, disse.





Quem tiver pistas da identidade da pessoa, pode auxiliar o trabalho da Polícia Civil fornecendo as informações diretamente na Delegacia de Homicídios (Rua Dona Leopoldina, 99, no Bairro Aeroporto) ou pelo Whatsapp (43) 3329-1835.





A Sanepar afirma que está auxiliando as autoridades na investigação e ressalta que os membros foram encontrados na estação de tratamento de esgoto, sem interferir na qualidade da água potável fornecida pela companhia.