Polícia Civil tenta identificar homem esquartejado e queimado em Londrina

Mais de 24 horas depois do crime o homem que foi assassinado e teve o corpo incendiado na zona norte de Londrina, no final da madrugada de quinta-feira (23), segue no IML (Instituto Médico Legal) sem identificação. Segundo a PM (Polícia Militar), dois homens trouxeram a vítima – que foi esquartejada – dentro de uma mala de viagem com uma carriola. Na sequência, jogaram o corpo num terreno ao lado de uma creche municipal na rua Tanzânia, colocaram fogo e fugiram sentido avenida Winston Churchill.