Polícia investiga desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol

A polícia de São Paulo está investigando o desaparecimento de Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians.





O ex-meio-campista não é visto desde domingo (17), quando saiu de carro para uma festa em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista.

De acordo com o portal G1, que ouviu alguns agentes, o veículo do ex-jogador foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo.





As forças de segurança não descartam a possibilidade de o ex-atleta da seleção brasileira ter sido sequestrado.





Quinto maior artilheiro da história do Corinthians, Marcelinho Carioca auxiliou o Timão a ganhar um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e cinco Campeonatos Paulistas.





Ao longo da carreira, também teve passagens por Flamengo, Santos, Vasco e Valencia.