Polícia Militar apreende produtos eletrônicos sem nota fiscal em ônibus com destino a Londrina

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na última sexta-feira (28) e nesta terça-feira (2), produtos eletrônicos sem nota fiscal. Os objetos foram encontrados em ônibus de turismo durante duas abordagens realizadas por policiais do BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária).





A primeira apreensão aconteceu em frente ao Posto Rodoviário de Peabiru em um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo (SP). Já a segunda situação foi registrada em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia em um ônibus que encerraria o itinerário em Londrina, no Norte do Paraná.



Publicidade





Diversos aparelhos eletrônicos foram apreendidos nas duas abordagens, entre eles, aproximadamente 50 multimídias, 15 consoles, controles e óculos para vídeo games, além de celulares e produtos cosméticos e de perfumaria.





Os passageiros responsáveis pelas mercadorias acompanharam as apreensões que foram encaminhadas para a Receita Federal.