Polícia orienta para cuidados contra golpe da troca de cartão no litoral paranaense

Com a proximidade dos shows do Verão Maior Paraná nesta sexta-feira (12), em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, a PCPR (Polícia Civil) orienta a população sobre o risco com o golpe da troca do cartão. Em eventos com grandes aglomerações, a população deve redobrar os cuidados na hora de realizar pagamentos, principalmente em comércios ambulantes.



Neste golpe, os estelionatários se disfarçam de vendedores e aplicam golpes nos consumidores. No momento em que a vítima vai pagar pela mercadoria adquirida, o criminoso faz a troca do cartão dela por um cartão de um terceiro sem validade, muitas vezes da mesma bandeira e banco. Posteriormente, os criminosos fazem diversas compras no cartão da vítima ou transações financeiras para extrair o máximo de dinheiro possível da conta bancária antes que ocorra o bloqueio.



O delegado e coordenador do Verão Maior Paraná pela PCPR, Fábio Amaro, ressalta que o cidadão deve ficar atento na hora das compras e na utilização do cartão. “A orientação é cautela com o uso dos cartões de crédito, observando a todo momento o uso dele na máquina”, diz.



O cuidado também deve ser redobrado pelos empresários. A PCPR orienta que é necessário que o comerciante se atente ao golpe da maquininha. Nesta outra vertente, o estelionatário vai até o estabelecimento comercial afirmando que precisa fazer a manutenção da máquina de cartão, e neste momento o criminoso instala um aplicativo para ter acesso aos dados dos consumidores. A orientação é que antes de instalar o aplicativo, o comerciante entre em contato com a empresa responsável e confirme se a ação é regular. Publicidade Publicidade



Outras orientações





A PCPR ainda orienta para que a população deve evitar exibir objetos de valor, como joias e eletrônicos, e utilizar bolsas com fechos seguros. Outra orientação é configurar senhas no celular e ativar a função de rastreamento para ajudar na recuperação em caso de furto ou roubo. “Teremos policiais civis em toda a orla para preservar a integridade de todas as vítimas e reforçamos que temos unidades abertas à disposição e, caso seja vítima, compareça à delegacia, registre o boletim para que esse crime seja devidamente investigado”, afirma Amaro.



Verão Maior