Polícia prende homem suspeito de 'furtos em série' em Tamarana

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da Polícia Militar, prendeu preventivamente um homem, de 33 anos, suspeito de diversos furtos. A captura aconteceu nesta segunda-feira (14), em Tamarana, no Norte do Estado.





Conforme apurado, os fatos aconteceram entre os anos de 2023 e 2024, sendo que nos últimos meses, foram registradas diversas ocorrências de furtos.

Segundo o delegado Thiago de Oliveira, as investigações se intensificaram há um mês, após a PCPR tomar ciência de 10 furtos ocorridos na cidade. Após diligências, a equipe policial identificou a participação de dois homens.





“Os alvos dos criminosos incluem tanto residências quanto estabelecimentos comerciais, todos os crimes ocorridos durante a noite. Até o momento, capturamos um dos autores. Diligências seguem em andamento para a captura do outro envolvido”, explica o delegado.





O segundo indivíduo, de 29 anos, foi identificado como membro da dupla responsável pelos crimes ocorridos na cidade. Um mandado de prisão foi expedido em seu desfavor, mas até o momento ele não foi localizado.