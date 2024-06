Policiais civis do PR e SC prendem paranaenses suspeitos de roubo de carga

As Polícias Civis do Paraná e de Santa Catarina realizaram uma operação na manhã desta terça-feira (11) contra suspeitos de envolvimento em um caso de roubo de carga. O crime aconteceu em julho do ano passado na cidade de São Francisco do Sul (SC) e teria sido organizado pelo empresário responsável pela empresa de transporte da carga e pelo motorista do caminhão, ambos de Londrina.





As prisões do empresário e do motorista foram cumpridas com apoio de policiais civis de Cambé.



De acordo com informações da Polícia Civil de Santa Catarina, foram cumpridos dois mandados de prisão e de busca e apreensão contra o proprietário da empresa de transportes, assim como contra o motorista que estava na direção do veículo que transportava a carga. O crime foi registrado no dia 22 de julho de 2022 em São Francisco do Sul. A carga de 36 toneladas de fertilizantes, avaliada em quase R$ 60 mil, tinha como destino o estado de Goiás.