Polícias Civil e Militar prendem oito pessoas por suspeita de tráfico, homicídio e furtos em Guarapuava

As polícias Civil e Militar do Paraná prenderam oito suspeitos de cometerem vários crimes em Guarapuava, região Central do Estado. Eles foram presos por suspeita de tráfico de drogas, homicídio e furtos durante uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (12).





Além das prisões, os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos indivíduos. Foram 62 policiais na ação que teve apoio do Grupamento de Operações Aéreas da PCPR e cães policiais.

"Esta operação visou combater as ações de uma quadrilha que atua na cidade, principalmente com o tráfico de drogas, sendo que agem praticando homicídio para garantir a execução das suas ações. Hoje, um dos principais comandantes deste esquema foi preso, dando uma resposta à população", apresenta o delegado da PCPR Wellinghton Yuji Daikubara.





Dentre os materiais apreendidos estão 12 celulares, R$ 11,8 mil, sete balanças de precisão e três munições, além de maconha, crack, haxixe e cocaína. As investigações de alta complexidade apuraram que os indivíduos cometeram diversos crimes na região e que estão ligados a organizações criminosas.