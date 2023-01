PRE apreende caminhão tombado com cigarros do Paraguai na PR 317

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu nesta terça-feira (10) um caminhão tombado às margens da rodovia PR 317, em Quarto Centenário, repleta de caixas de cigarros trazidos irregularmente do Paraguai. De acordo com os policiais, o veículo de carga estava com placas frias, mas não tinha alerta de furto.





No km 162 da rodovia, entre Quarto Centenário e Bandeirantes do Oeste, foi encontrado um caminhão branco, com placas de São Paulo, tombado. Ao vistoriar o compartimento de cargas, os policiais rodoviários encontraram 265 caixas e 20 pacotes avulsos de cigarros estrangeiros. Na chegada da equipe, uma parte da carga já estava aberta, com pacotes espalhados e revirados, indicando possíveis saques.





Ao analisar o chassi do caminhão, os policiais constataram que as placas eram frias. As identificações originais do veículo foram achadas sob o banco do motorista. A carga e o caminhão foram levados para a Receita Federal de Maringá. O condutor não foi localizado.