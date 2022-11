PRF apreende dois veículos completamente carregados de cigarros contrabandeados

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam, no amanhecer desta quinta-feira (10), na região do norte pioneiro do Paraná, dois automóveis que realizavam o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai.





A ocorrência foi registrada no entroncamento da BR-153 com a PR-218, no trecho entre Jundiaí do Sul a Guapirama.

Ao observarem dois veículos transitando juntos em alta velocidade, a equipe da PRF se posicionou para tentar abordá-los, mas um deles iniciou fuga em alta velocidade enquanto o outro retornou em cima da pista, tomando rumo ignorado.





Após mais de três quilômetros de fuga atrás do primeiro automóvel, um dos contrabandistas foi abordado e contido; ele conduzia uma Fiat Pálio Wekeend que estava completamente carregada de cigarros. O preso tem 53 anos e é morador de Ibiporã.

Logo na sequência, a equipe foi informada por populares que havia um outro veículo acidentado nas imediações. Ao se deslocar ao local, verificaram que se tratava do segundo veículo que havia retornado para tentar fugir da abordagem.





Este segundo automóvel, um Citroen Picasso, também transportava cigarros contrabandeados e se encontrava imobilizado às margens da rodovia após capotar. Seu condutor não foi encontrado até o momento.





Ambas as cargas eram transportadas no porta-malas, bem como em toda a extensão dos bancos dos passageiros (frente e de trás) dos automóveis. Devido ao grande volume de mercadoria, só havia espaço para o motorista nos carros.





Os veículos foram encaminhados junto com a mercadoria para a Receita Federal e o preso foi apresentado à autoridade policial na sede da Polícia Federal de Londrina.