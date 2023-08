PRF apreende quase 1 milhão de maços de cigarros em menos de 8h no Paraná

Quase 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em menos de 8h no Paraná, nesta terça-feira (22).





De acordo com a PRF, uma carreta foi abordada pelas equipes quando fazia zigue-zague entre a pista e o acostamento, em Cambé. Os agentes constataram que o veículo transportava cerca de 250 mil maços de cigarros estrangeiros. O motorista foi preso no local.

Em Toledo (Oeste do estado), também foi abordado um caminhão com aproximadamente 250 mil maços de cigarros. A equipe deu ordem de parada ao condutor, mas ele fugiu por cerca de 10 quilômetros até que arremessou o veículo em uma plantação de milho e saltou com o caminhão em movimento. O motorista não foi localizado.





Em Francisco Alves (Oeste do estado), os agentes apreenderam uma carreta com 450 mil maços de cigarros. O motorista chegou a parar a carreta quando a equipe deu a ordem. No entanto, conseguiu fugir e não foi encontrado.

