PRF apreende quase 285 quilos de maconha em carro capotado após perseguição

Um homem foi detido com 284,9 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um HB20 entre Cornélio Procópio e Nova Fátima, após o veículo capotar numa tentativa de fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta terça-feira (5).





O HB20 foi visualizado pela PRF fazendo uma conversão em local proibido para entrar na BR 369, na altura do KM 89. A equipe policial tentou abordar o veículo com sinais luminosos e sonoros, dando ordem de parada, mas a ordem foi desrespeitada e o condutor acelerou o veículo, iniciando fuga e uma perseguição dentro do perímetro urbano de Cornélio Procópio.

Durante a fuga, o condutor transitou em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres e outros condutores. Após aproximadamente dez minutos, o condutor seguiu pela rodovia estadual sentido Nova Fátima, onde acabou perdendo o controle da direção do veículo, capotou e bateu com um barranco, permanecendo imobilizado.