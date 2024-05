PRF e PF apreendem 2,5 toneladas de maconha na região de Londrina

Em ação conjunta, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PF (Polícia Federal) apreenderam 2,5 toneladas de maconha na região de Londrina na tarde desta terça-feira (28). O motorista do caminhão, de 22 anos, foi preso.







Durante patrulhamento tático de combate ao crime pela rodovia BR-369, os policiais avistaram um caminhão com placas do Paraguai em velocidade incompatível com a via, no município de Santa Mariana. De imediato, as equipes procederam com a abordagem do veículo para fiscalização e orientação de trânsito. Durante a abordagem, o motorista mostrou estar confuso e nervoso. Em fiscalização avançada, os policiais encontraram 2.534 quilos de maconha dentro do compartimento de carga.

O motorista de 22 anos, de nacionalidade paraguaia, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina junto com o caminhão e as drogas.