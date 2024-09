PRF encontra 'rebites' em cabine de caminhão que tombou no sul do Paraná

A suspeita de uso de anfetaminas para dirigir foi aumentada quando os policiais verificaram que o exame toxicológico do condutor estava vencido. Após destombar, foi localizada uma cartela de 15 comprimidos de anfetamina, com apenas três comprimidos intocados, tendo o condutor confirmado ser o dono da substância. Publicidade

O condutor foi liberado após assinar TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) pelo crime de porte de drogas, devendo responder na justiça. Também foi autuado pela falta de descanso à direção, pois foi constatado que nas últimas 24 horas havia feito pausas insuficientes para atender à legislação, efetuando pequenas paradas. O tacógrafo do caminhão também estava defeituoso, não registrando a escala de velocidade, mas, mesmo assim, possibilitando perceber a alta velocidade desenvolvida pelo veículo no momento do acidente.



Prática recorrente