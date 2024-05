PRF recupera no PR veículo 'clone' de filha de ex-presidente do Paraguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma Hilux clonada com as mesmas características da pertencente à filha do ex-presidente do Paraguai Nicanor Duarte Fruto, nesta terça-feira (22), na BR 163, em Guaíra (oeste). O motorista, de Santa Catarina, foi detido por receptação.







Dentro do veículo, a PRF encontrou placas iguais às do veículo original da filha do ex-presidente. A Hilux também estava preparada para o transporte de grande quantidade de ilícitos, ainda de acordo com a PRF, porque estava com a suspensão alterada, mais alta que o normal, e transitava com um lastro, ou seja, pesos utilizados para disfarçar a altura e despistas a atenção de fiscalizações.

