Professor universitário é acusado de matar cachorro com paulada no PR

Um professor da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná) foi acusado de matar um cachorro com um golpe na cabeça em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime teria ocorrido na quinta-feira da semana passada, dia 19, na frente de uma criança de 12 anos, nas proximidades de uma lagoa no bairro Recreio da Serra.





O boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte na 6ª Delegacia Regional de Piraquara. Segundo a denunciante, Gelcina Aparecida Rodrigues Alencar, ela e a filha de de 12 anos voltavam para casa com dois cachorros, por volta das 17h30 de quinta-feira, quando Carlo Pece, morador da região, agrediu o animal com um pedaço de madeira. A cachorrinha Cereja, uma vira-latas com 11 anos de idade e peso de 3,3 kg, entrou em convulsão e morreu após ser levada para uma clínica veterinária.

“Fomos pescar, quando a gente estava voltando com os dois cachorros, ele (Pece) estava fazendo corrida com o cachorro dele. Quando ele viu a gente segurou o cachorro dele pela coleira e a Cereja começou a latir. Mas ela nem avançou, só latiu”, disse Gelcina Alencar. Segundo ela, Pece carregava um pedaço de madeira. “Ele deu uma paulada na cabeça dela e bateu no outro cachorro também. O outro é grande, mas a cachorrinha foi só ele bater para ela cair.” Gelcina disse que a filha ficou desesperada e começou a chorar. Pece ainda teria dito para a mulher “cuidar dos cachorros”.





O laudo da morte foi feito pela clínica veterinária Pet & Vet, de Piraquara. O animal foi atendido por volta das 18h20 do mesmo dia, “convulsionando e com perda da consciência”. “Com base nos sinais clínicos apresentados e no histórico fornecido pela tutora, foi diagnosticada a suspeita de traumatismo craniano”, diz o documento.

“Foram realizadas as medidas de suporte, incluindo a estabilização do paciente e a administração de medicamentos para controlar as convulsões, frequência cardíaca e respiratória. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica veterinária, o animal não resistiu às graves lesões decorrentes do traumatismo craniano e veio a óbito, às 19h48.”





Em nota, a UTFPR mostrou indignação com a agressão e se colocou à disposição da polícia durante as investigações. “A UTFPR recebe com indignação a informação sobre a denúncia de maus-tratos a um animal, que teriam sido cometidos por um servidor da instituição. Por se tratar de um ato praticado fora da Universidade, a apuração do ato deve ficar a cargo das autoridades externas competentes. De todo modo, a Instituição se põe à disposição dessas autoridades para prestar os esclarecimentos necessários”, diz a nota.





Carlo Pece é professor do DAELT-CT (Departamento Acadêmico de Eletrotécnica) da UTFPR e dá aulas nos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia de Controle e Automação. A assessoria da UTFPR informou que o professor não autorizou a instituição a fornecer seu contato. A reportagem da FOLHA não conseguiu contato com a 6ª Delegacia Regional de Piraquara na tarde desta segunda-feira para obter mais informações sobre a investigação.