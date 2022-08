Receita Federal apreende ônibus com mercadorias estimadas em R$ 1,5 milhão em Londrina

Equipes da Receita Federal abordaram, na tarde do último domingo (7), por volta das 17h, um ônibus que partiu de Foz de Iguaçu e que circulava pela região da rodoviária de Londrina. O veículo, que normalmente é utilizado para transporte de passageiros, levava apenas cinco pessoas além do motorista e do “guia”, porém em seu interior em meios aos bancos e nos bagageiros estavam carregados de mercadorias de origens estrangeiras sem comprovação da regular importação.

Preliminarmente foram identificados eletrônicos diversos, bebidas, cigarro eletrônico entre outras, estimados em um milhão e meio de reais, o veículo foi lacrado e encaminhado para o depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal em Londrina.







Ao veículo e as mercadorias poderá ser aplicada a pena de perdimento e uma representação fiscal para fins penais encaminhada ao Ministério Público para prosseguimento das investigações na esfera penal.