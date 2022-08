Revitalizada, Praça Dom Pedro I ganha totem de segurança da GM em Londrina

A Praça Dom Pedro I, na zona oeste de Londrina, acaba de ser entregue pela Prefeitura Municipal após uma revitalização que durou cinco meses e demandou investimentos de R$ 800 mil. Com a mudança, o local contará com um projeto inédito na cidade de monitoramento de espaços públicos.

Um totem interativo foi instalado próximo à avenida Tiradentes para comunicação com a GM (Guarda Municipal), através de nove câmeras para cobertura de toda a área e um botão de segurança que poderá ser acionado pela população.





O totem foi cedido por uma empresa de tecnologia de Curitiba e está conectado à central de monitoramento da GM. O secretário da pasta, coronel Pedro Ramos, explicou que para a escolha do local para receber o equipamento se deu pelo histórico de problemas de segurança e pela revitalização.





“Nós entendemos que nada melhor que começar em um ambiente que já foi reformado. A partir de agora vamos testar todo o potencial do equipamento para avaliar se podemos implantar em outros espaços como, por exemplo, no aterro do Lago Igapó, no Zerão e em outros ambientes coletivos, considerando a arquitetura do local como relevo, iluminação e arborização”, comenta.







O projeto foi apresentado ao município pelo CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento) e não terá custo nos primeiros seis meses. Após esse período de testes e se o equipamento se mostrar efetivo, a Secretaria Municipal de Defesa Social deverá abrir uma licitação para contratação do serviço.

