Suspeito de assalto a posto morre em suposto confronto em Londrina; outros dois fogem

Um homem suspeito de assalto a um posto de combustíveis morreu em um suposto confronto com policiais militares na noite desta terça-feira (28), na Rua do Hipismo, na zona oeste de Londrina.





De acordo com o registro da Polícia Militar, os suspeitos cometeram o crime contra o estabelecimento comercial e fugiram em um Corsa Verde sentido Jardim Maracanã. Ao encontrar um veículo com as mesmas características descritas por testemunhas, o condutor do Corsa freou de forma brusca e as pessoas em seu interior teriam desembarcado com armas em punho, atirando contra os policiais.





Neste momento, a PM revidou e acabou atingindo um dos suspeitos, que caiu ao chão. Outros dois fugiram para área de mata e não foram localizados. O socorro foi acionado para o suspeito, mas ele não resistiu aos ferimentos.