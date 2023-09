Suspeito é baleado na perna ao tentar furtar veículo de PM de folga em Londrina

Um homem foi baleado na perna direita por um policial militar de folga na tarde desta segunda-feira (4), na Rua Sena Martins, nos arredores do Zerão, em Londrina, ao tentar furtar seu veículo. O suspeito estaria com uma chave mixa quando foi flagrado pelo proprietário do carro.





Durante a tentativa de abordagem, o suspeito entrou em luta corporal com o PM e, de acordo com ele, tentou pegar sua arma de fogo. O policial efetuou um disparo que atingiu a coxa do homem, que disse que levaria o veículo para tentar “conseguir algum dinheiro”.





Por volta das 16h, o suspeito aguardava ser levado para um hospital e receber os devidos cuidados médicos antes de ser encaminhado para a Polícia Civil.