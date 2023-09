Estudante da UEL vítima de feminicídio é enterrada em Londrina

O velório da outra vítima fatal do ataque, Daniel Takashi Suzuki Sugahara, 22, começou por volta das 9h e o enterro está previsto para as 17h, também no Cemitério Jardim da Saudade. Outra jovem, que seria o alvo do criminoso, recebeu atendimento na Santa Casa, mas já foi liberada.





A vítima foi atingida por golpes de faca no pescoço, assim como Sugahara, e morreu ainda no local do crime, em um apartamento no Jardim Jamaica, no início da manhã de domingo (3). A outra vítima, colega de apartamento de Garbossi e que seria o alvo do perseguidor, teve ferimentos considerados graves e teria sido levada para o hospital pelo próprio autor do crime.

Publicidade





O homem tem 23 anos e foi preso em flagrante. O caso está agora nas mãos da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Londrina.





A princípio, a hipótese inicial era de que a vítima que sobreviveu teria um relacionamento com o perseguidor. Contudo, de acordo com o relato de familiares de Júlia Beatriz Garbossi, a colega de apartamento e o autor nunca tiveram um relacionamento.

Publicidade





No momento do crime, a jovem teria tentado proteger os amigos e, com isso, foi atingida. Ela acrescentou que Garbossi “estava na hora errada e no lugar errado” e que ela era “uma menina linda e feliz”.





Algumas amigas de infância da estudante estavam presentes durante o velório e o sepultamento. Muito emocionadas, elas disseram que ainda é cedo para homenagens, mas uma das jovens disse que “a Júlia era única”.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA