Homem e mulher são achados mortos com vários tiros dentro de carro com crianças em Londrina

Um homem e uma mulher foram achados mortos com vários tiros dentro de um carro com crianças em Londrina no início da tarde deste domingo (3).





Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 12h30, houve denúncia de uma situação de disparos de arma de fogo na rua Noêmia Barroso Machado, jardim Lagoa Dourada, zona sul. No interior de um GM Cruze, havia duas pessoas em óbito, identificados como sendo Everson Aparecido Silva Lopes e Jhenifer Thalita de Andrade, ambos atingidos por diversos disparos de arma de fogo. No interior do automóvel também se encontravam duas crianças, que seriam filhos das vítimas, porém, não foram atingidas. Eles ficaram aos cuidados de familiares que estiveram no local.

Testemunhas relataram aos policiais que dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha teriam chegado efetuando tiros no automóvel e se evadiram na sequência, não sabendo informar a motivação do crime.





Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





A Polícia Civil investiga o caso.