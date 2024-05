Torcedores do CSA causam tumulto em jogo contra o Londrina e são detidos

Diversos torcedores do CSA causaram um tumulto ao tentar agredir parte da torcida do Londrina Esporte Clube na noite de segunda-feira (6). Os dois times jogaram no estádio do Café e empataram por 2 a 2.





De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 20h15, equipes faziam o policiamento no evento esportivo na avenida Henrique Mansano, entorno do estádio Municipal Jacy Scaff quando os torcedores visitantes chegaram em um ônibus e teriam ido em direção à torcida local com intuito de agredi-la.

A Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), com apoio da Rotam do 5º BPM e Choque conseguiram fazer esses torcedores do CSA retornarem ao coletivo. Ainda segundo a PM, foram encaminhadas diversas pessoas - o número exato não foi divulgado - para o cartório do 30°BPM, para lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal e vários objetos foram apreendidos, como bastões e barra de ferro, soco inglês e rojões.