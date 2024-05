Homem é preso com maconha embrulhada em papel de presente infantil em Irati

Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (16), em Irati (Sudeste do Paraná), com quase 100 quilos de maconha transportados em tabletes embrulhados em papel personalizado, com tema infantil. A apreensão da droga, que estava no interior do veículo, ocorreu após fiscalização de trânsito realizada na BR-277 pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).







De acordo com infomações da PRF, o indivíduo conduzia um veículo de passeio, com placas de Foz do Iguaçu. O homem teria apresentado nervosismo com a abordagem policial. Ainda, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha vindo do interior do veículo, o que levou ao aprofundamento da fiscalização com a consequente localização da droga.

No porta-malas do veículo estavam 93,6 quilos de maconha e 8 quilos de skunk, forma mais cara e potente da maconha.





O condutor do veículo, preso em flagrante, informou que transportava a maconha de Foz do Iguaçu para Itajaí (SC). A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Irati.





Matéria atualizada em 16/05/2024 às 16h34





