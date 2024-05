Homem tenta roubar comerciante, apanha de morador de rua e acaba preso em Londrina

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Londrina por tentativa de roubo contra um comerciante nas proximidades do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na tarde de quarta-feira (15). No momento do roubo, o suspeito entrou em luta corporal com a vítima e ainda apanhou de um morador de rua na entrada da unidade de saúde, local onde ocorreu a prisão.





Um guarda municipal que faz plantão na UPA foi chamado par aaveriguar uma tentativa de roubo contra um vendedor que trabalha próximo à unidade de saúde. O solicitante informou que o suspeito tentou levar algumas moedas que ele utiliza para troco e que, por não conseguir finalizar o crime, entrou em luta corporal com a vítima.

Em seguida, o suspeito correu até a entrada da UPA, mas foi parado por outro homem em situação de rua, que o agrediu, causando escoriações. A briga foi finalizada com a intervenção do guarda municipal.





A vítima informou que tinha interesse em formalizar a representação contra o suspeito na delegacia. Por conta das agressões, o homem precisou de atendimento médico e depois foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil.





