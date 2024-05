Três são indiciados por queda de laje em supermercado no litoral do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) indiciou três pessoas após o desabamento da laje de um supermercado em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, em março deste ano. Os laudos complementares foram apresentados pela PC (Polícia Científica) no início desta semana.





O fato ocorreu no dia 22 de março deste ano. Na ocasião três pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

As investigações de alta complexidade tiveram o apoio da PCP. Durante as diligências, policiais civis realizaram diligências especializadas e oitivas de envolvidos e testemunhas, já os policiais científicos utilizaram análises técnicas a fim de concluir os laudos periciais que auxiliaram na conclusão da investigação da PCPR.





Durante as diligências investigativas, a PCPR ouviu testemunhas e envolvidos e demais procedimentos cabíveis a fim de identificar os responsáveis pela ação. O inquérito policial apurou os crimes de três homicídios culposos e doze lesões corporais culposas. Dentre os indiciados estão o proprietário da construtora, o proprietário do supermercado e o responsável pela obra.

“Os três serão indiciados pelos crimes de homicídio culposo e lesões corporais culposas. O proprietário da construtora, ainda, por imperícia; já o do supermercado, também por imprudência; e o responsável pela obra, por negligência. A PCPR responsabilizará por imperícia e, por consequência, irá indiciar o responsável. Assim como responsabilizará todos os outros envolvidos nessa inauguração prematura, as informações já estão devidamente documentado os autos do inquérito policial e o supermercado", explica o delegado Jader Roberto Filho.