Três são presos com espingardas e cães para caça na região de Londrina

Três homens foram presos com espingardas, faca e três cães que seriam utilizados para caça na estrada que liga Leópolis a Jardinópolis neste sábado (1º).





Segundo a Polícia Militar Ambiental, durante patrulhamento rural, um Celta com cinco ocupantes foi avistado e o motorista do veículo, ao perceber a viatura, tentou fugir, engatando marcha ré, sem sucesso.

Quatro ocupantes do veículo fugiram para um milharal, enquanto o motorista permaneceu no carro. Dois ainda foram alcançados pelos policiais. Dentro do Celta, foram localizados quatro espingadars, 32 munições, cinco rádios comunicadores e os três cães.