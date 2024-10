Trio é preso acusado de instalar 'chupa-cabras' em caixas eletrônicos na região de Maringá

Três homens foram presos acusado de instalarem 'chupa-cabras' em caixas eletrônicos na região de Maringá (Noroeste) na tarde de sábado (5).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 14h30, uma equipe foi acionada pela sala de operações, que repassou informações em que um Volkswagen Polo de cor branca, placa de São Pulo, com dois ou três elementos no interior, havia passado em várias cidades e estariam instalando dispositivos em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (popularmente conhecidos como chupa-cabra).

Os policiais foram até Engenheiro Beltrão (região metropolitana de Maringá) e, ao lado da Caixa Econômica Federal, com o apoio da viatura RP (Rádio Patrulha) do município, abordou o veículo com os três homens. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Engenheiro Beltrão.