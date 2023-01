Vândalo invade teatro de Arapongas, destrói telhados e instalações e prejudica calendário cultural

Ele acrescentou ainda que, devido aos danos, a agenda cultural que estava prevista para acontecer no Vianinha, no mês de janeiro, deverá ser realocada. “ Vamos alinhar com a Secretaria de Obras os consertos e reparos necessários. Com isso, por um tempo, o Vianinha ficará inutilizado”, informa.

Medidas





Em verificação no teatro na manhã desta quarta-feira (11), o secretário da Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Paulo Argati, ressaltou que as medidas cabíveis em segurança serão tomadas, inclusive, na identificação do autor do crime. “Nada foi furtado. Com isso, nós acreditamos que o único objetivo do autor foi mesmo o de vandalizar, o que é crime e total desrespeito com o patrimônio público. Tanto a GM, quanto a PM e Polícia Civil estão empenhadas para que se chegue rapidamente ao autor do delito”, disse.