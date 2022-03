Veículo com cerca de R$ 10 mil em multas é apreendido pela PRF em Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recolheu um veículo com cerca de R$ 10 mil em multas na BR-369, por volta das 11h desta terça-feira (8), em Londrina. Os policiais abordaram o Renault Fluence durante fiscalização na via, após verificarem que o motorista não estava usando o cinto de segurança e estava falando ao celular.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao analisarem o carro, os policiais observaram outras irregularidades, como licenciamento vencido e pneus em mau estado de conservação e riscados, o que é proibido. O veículo não possuía os equipamentos obrigatórios, como o pneu estepe, o triângulo e o macaco. Também foi constatado que o para-brisa estava trincado.



Em pesquisa mais aprofundada, a PRF descobriu que o carro acumula 32 infrações de trânsito sem quitação, cometidas em rodovias federais, estaduais e municipais. As infrações vão de excesso de velocidade a paradas sobre a faixa de pedestres.



O carro foi apreendido e está no pátio da PRF e só poderá ser retirado após a quitação de todos os débitos e regularizar todas as pendências relacionadas à segurança viária.