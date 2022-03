Confronto com a PM deixa dois mortos, um ferido e um foragido na zona norte de Londrina

Dois bandidos morreram, um ficou ferido e outro fugiu após confronto com a PM (Polícia Militar) na zona norte de Londrina, na manhã desta terça-feira (8). Eles estavam sendo perseguidos pela polícia após uma tentativa de roubo a malote próximo ao distrito da Warta.

Segundo a PM, um homem que transportava um malote de dinheiro em um Chevrolet Prisma branco ligou para a polícia e disse estar sendo seguido por um Hyundai I30 preto, na região da Warta. Alguns minutos depois, o mesmo motorista informou à PM que seu carro foi atingido por tiros vindos do Hyundai I30.

Uma viatura da polícia foi ao local e encontrou o carro dos bandidos no bairro Heimtal, próximo à esquina da rua Julio Cesar Sampaio com a rua José Pereira de Mendonça. Segundo a PM, mesmo após a abordagem, o veículo não parou, o que teria dado início a uma perseguição seguida de um tiroteio.





Durante o confronto, duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Um outro homem que estava no carro conseguiu fugir. O estado de saúde do ferido e as identidades das vítimas não foram divulgadas.